"È meglio che se ne vada". Amici 20, il vip a bomba sul cantante. Veleno dopo la sua ultima uscita (Di lunedì 3 maggio 2021) Meno di due settimane alla fine di Amici 20. Pochi gli allievi rimasti e la tensione nella scuola è sempre più forte. Nella puntata di sabato primo maggio, che sul piano degli ascolti ha segnato un passo indietro importante per Maria De Filippi (il primo dall'inizio del serale), è stato eliminato Samuele Barbetta. Un addio che è dispiaciuto anche a Maria De Filippi, le parole della quale sono state tradite dall'emozione. "Il fatto che tu esca stasera non ti toglie niente. Voglio che tu capisca che non dipende da te, non devi mettere in discussione te stesso", ha detto Maria. Samuele, da parte sua, ha accettato la decisione con grande umiltà ricordando in giorni bellissimi in cui ha preso inizio l'avventura. Dai casting. Uno dei giorni più intensi della mia vita. Mi hai preso da parte, mi hai detto quelle cose ed eri così interessata… Il provino successivo è andato ...

Ultime Notizie dalla rete : meglio che Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa Giornata positiva per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, in attesa dell'apertura di Wall Street che i future preannunciano in rialzo. Intanto i dati definitivi di IHS Markit hanno attestato ...

1 minuto in Borsa 3 maggio 2021 Giornata positiva per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Unicredit (+2,32%). Tra le principali materie prime, lieve aumento dell' oro , ...

Fedez è il nuovo Celentano (e parla meglio): 5 cose che abbiamo capito vedendolo in tv Il Sole 24 ORE Uncharted: l’abisso d’oro Il nostro obbiettivo? Salvare la bella fanciulla, che non si sa come sia finita in una tomba rinchiusa da centinaia di anni, o trovare il tesoro, se facciamo entrambi, meglio. Must per i titoli indie ...

Massimo Ranieri compie 70 anni, Napoli fa gli auguri al grande artista Massimo Ranieri, al secolo Giovanni Calone, compie oggi 70 anni: l’artista è infatti nato il 3 maggio del 1951 a Napoli ...

