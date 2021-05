“È corn*** e contento”. Can Yaman senza tregua: il vip all’attacco dopo quello che ha scoperto su di lui e Diletta (Di lunedì 3 maggio 2021) Di Can Yaman e Diletta Leotta se ne sta parlando ormai da tempo immemore. La loro storia d’amore sta tenendo banco sui settimanali di gossip e ogni giorno che passa escono fuori notizie nuove. Si è innanzitutto vociferato di una crisi profonda, che aveva portato la coppia a separarsi in maniera definitiva. Poi erano arrivate le smentite implicite dei diretti interessati, infatti erano stati avvistati sul terrazzo del loro appartamento di Roma, mentre si scambiavano effusioni e carezze. Qualche giorno fa Barbara D’Urso ha difeso l’attore turco, che è stato definito gay da Roberta Beta: “Non toccatemi Can. Non ci sarebbe niente di male, ma io l’ho avuto accanto e sentivo le vibrazioni”. Dunque, non ha alcun dubbio a riguardo: lui non è gay. Vedremo se il diretto interessato replicherà. Nelle scorse ore è arrivato un altro attacco durissimo nei confronti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Di CanLeotta se ne sta parlando ormai da tempo immemore. La loro storia d’amore sta tenendo banco sui settimanali di gossip e ogni giorno che passa escono fuori notizie nuove. Si è innanzitutto vociferato di una crisi profonda, che aveva portato la coppia a separarsi in maniera definitiva. Poi erano arrivate le smentite implicite dei diretti interessati, infatti erano stati avvistati sul terrazzo del loro appartamento di Roma, mentre si scambiavano effusioni e carezze. Qualche giorno fa Barbara D’Urso ha difeso l’attore turco, che è stato definito gay da Roberta Beta: “Non toccatemi Can. Non ci sarebbe niente di male, ma io l’ho avuto accanto e sentivo le vibrazioni”. Dunque, non ha alcun dubbio a riguardo: lui non è gay. Vedremo se il diretto interessato replicherà. Nelle scorse ore è arrivato un altro attacco durissimo nei confronti ...

stef_corn : Ero contento di non essere innamorato, di non essere in pace con il mondo. Mi piace essere contro tutti, fuori dal… -

Ultime Notizie dalla rete : corn*** contento In lutto per Andrea: il virus se lo porta via a soli 45 anni ... dalla biglietteria alla vendita dei pop - corn. 'Amava il suo lavoro. Era un ragazzo d'oro, un ... i valori umani per lui erano al primo posto: era contento di vedere gli altri contenti - ricorda in ...

Oui, je suis Pino Boresta Per disegnare usavo i cartoncini delle scatole dei corn flakes con i quali facevo colazione la ... Asserzioni delle quali non era rimasto per niente contento. Quando si accorse di me, mi salutò e mi ...

Supernino: Torino, le foto in bianco e nero e un’intervista rockON.it AlbinoLeffe, Zaffaroni: "Contento per Gabbianelli e per tutta la squadra" Un mondo in cui nessuno sapeva dell'esistenza di una città chiamata Wuhan, in cui dicevi mascherina e pensavi al Carnevale, in cui tutti avrebbero immaginato l'immaginabile solo al cinema, con i ...

... dalla biglietteria alla vendita dei pop -. 'Amava il suo lavoro. Era un ragazzo d'oro, un ... i valori umani per lui erano al primo posto: eradi vedere gli altri contenti - ricorda in ...Per disegnare usavo i cartoncini delle scatole deiflakes con i quali facevo colazione la ... Asserzioni delle quali non era rimasto per niente. Quando si accorse di me, mi salutò e mi ...Un mondo in cui nessuno sapeva dell'esistenza di una città chiamata Wuhan, in cui dicevi mascherina e pensavi al Carnevale, in cui tutti avrebbero immaginato l'immaginabile solo al cinema, con i ...