È confermato: ci sarà la Marcia per la Vita e si conosce già la data (Di lunedì 3 maggio 2021) La Vita: il dono più bello e prezioso che il Signore ci ha fatto e, come tale, deve esser custodito e protetto. Il prossimo 22 maggio, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, si terrà a Roma la "Marcia per la Vita". Un modo, tra l'altro, per sensibilizzare anche l'opinione pubblica su un importante argomento.

Ultime Notizie dalla rete : confermato sarà Omicidio Vannini: la ricostruzione. Lo sparo e la telefonata 40 minuti dopo La Cassazione ha confermato le c ondanne definitive per Antonio Ciontoli - padre della fidanzata di ... ma ben due volte sarà costretto ad atterrare per l'aggravarsi delle condizioni del giovane. Poco ...

Quando arrivano i messaggi sicuri su Messenger e Instagram Nonostante ormai il processo sia in corso di sviluppo da diversi anni, la piattaforma di Mark Zuckerberg ha confermato che l'implementazione non sarà completa almeno fino al prossimo anno. Come ...

Firenze, Basetti Sani confermato provveditore della Misericordia: «Sarà una sfida ancora più grande a causa della pandemia»