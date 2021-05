Dybala Juventus, nuovo scenario con lo United: spunta lo scambio (Di lunedì 3 maggio 2021) Dybala Juventus – Attenzione alla pista inglese, perché dall’Old Trafford non ci sono soltanto le voci riguardanti Cristiano Ronaldo. Interessano anche l’altro fuoriclasse della Vecchia Signora. Dybala, solo un paio d’anni fa, avrebbe potuto giocare per il Manchester United. I Red Devils sembrano ancora interessati e stando a quanto riportato da Fichajes.net, potrebbero tornare all’assalto nei prossimi mesi. Anche in questa circostanza l’affare potrebbe andare in porto attraverso uno scambio. No, non con Pogba che è tanto caro e fuori ormai dai budget della Vecchia Signora. Dybala Juventus, possibile scambio con lo United In bianconero finirebbe Alex Telles. Il terzino brasiliano classe 1992 piace da tempo alla ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 maggio 2021)– Attenzione alla pista inglese, perché dall’Old Trafford non ci sono soltanto le voci riguardanti Cristiano Ronaldo. Interessano anche l’altro fuoriclasse della Vecchia Signora., solo un paio d’anni fa, avrebbe potuto giocare per il Manchester. I Red Devils sembrano ancora interessati e stando a quanto riportato da Fichajes.net, potrebbero tornare all’assalto nei prossimi mesi. Anche in questa circostanza l’affare potrebbe andare in porto attraverso uno. No, non con Pogba che è tanto caro e fuori ormai dai budget della Vecchia Signora., possibilecon loIn bianconero finirebbe Alex Telles. Il terzino brasiliano classe 1992 piace da tempo alla ...

adriandelmonte : The race to ?? Juventus goals: • Cristiano Ronaldo: 99 (129 apps) • Paulo Dybala: 99 (250 apps) - forumJuventus : [GdS] Juve, sempre più forte l’ipotesi Allegri bis: con Max al centro del progetto Dybala, Chiesa e De Ligt. Ronald… - simogattok : RT @PAPLURA: Si può dire annata disastrosa di #Dybala? Una giocata in tutta la stagione, il tacco contro il Milan, un po' poco direi. #Juv… - infoitsport : “Neanche da Europa League”: l’ex Juventus ne boccia quattro (più Dybala) - TheMattDP10 : ??JUVENTUS | RIVOLUZIONE decisa: AGNELLI vuole ALLEGRI: la EXOR decide? -