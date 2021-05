Duncan | insulti razzisti social | risposta da applausi dopo Napoli-Cagliari – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Alfredha lanciato un bellissimo messaggiole ultime vicende legate aglisuiAltra lezione di stile da Alfredverso gli haters sui: il centrocampista delha ricevuto deglila gara contro la Roma.ha voluto mandare un messaggio positivola gara contro ilsfoderando una maglietta a fine gara: «Insegna ai bambini come pensare, non cosa pensare». Messaggio profondo per una piaga troppo diffuso. Thanks for this message pic.twitter.com/LkJ8mS8QBV — ...