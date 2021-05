Drusilla Gucci: chi è, età, che lavoro fa, chi sono i genitori, Instagram, fidanzato, L’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata delL’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Questa sera arriverà in studio l’ex concorrente Drusilla Gucci. Drusilla Gucci: chi è, età, carriera Drusilla Gucci è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore della famosa e omonima casa di moda. Drusilla nella vita è una modella e ama l’equitazione. Di lei si hanno pochissime informazioni, ma sicuramente si farà conoscere durante il reality L’Isola dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Questa sera arriverà in studio l’ex concorrente: chi è, età, carrieraè la figlia di Umberto e Stefania, pronipote di, fondatore della famosa e omonima casa di moda.nella vita è una modella e ama l’equitazione. Di lei si hanno pochissime informazioni, ma sicuramente si farà conoscere durante il realitydei ...

