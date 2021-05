Doppio Gratta e Vinci milionario | il piastrellista brasiliano | ' Colpo di fortuna | non sono un impostore'

infoitinterno : Gratta&Vinci, inchiesta sul doppio biglietto vincente: i 2,4 milioni tornano al vincitore: «È stata solo fortuna» -… - MariaMusto19 : RT @SkyTG24: Doppio 'Gratta e Vinci' milionario, la Procura: è stata solo fortuna - zazoomblog : Doppio Gratta e Vinci milionario la Procura: è stata solo fortuna - #Doppio #Gratta #Vinci #milionario - Piergiulio58 : Doppio 'Gratta e Vinci' milionario, la Procura: è stata solo fortuna.???? - SkyTG24 : Doppio 'Gratta e Vinci' milionario, la Procura: è stata solo fortuna -

...colpo di fortuna, non sono un imbroglione'. A parlare al Corriere della Sera è il piastrellista brasiliano di 40 anni Ricardo T. G., che in 20 giorni ha vinto 3 milioni di euro con due '...VERONA - Torneranno al legittimo vincitore i 2,4 milioni di euro vinti per due volte in 20 giorni al 'e Vinci', sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato il sostituto procuratore della repubblica Alberto Sergi, che ha archiviato il fascicolo di inchiesta. Nessun ..."Il mio è stato davvero un doppio colpo di fortuna, non sono un imbroglione". A parlare al Corriere della Sera è il piastrellista brasiliano di 40 anni Ricardo T. G., che in 20 giorni ha vinto 3 milio ...La somma, 2,4 milioni vinti in soli 20 giorni, era stata sequestrata. Le Fiamme gialle: "Nessuna irregolarità" ...