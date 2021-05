Dopo 27 anni di matrimonio Bill Gates e Melinda French si lasciano | «Non possiamo più crescere come coppia»

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’annuncio arriva su Twitter. Un comunicato di poche righe, diffuso attraverso una foto.siundurata 27. I due si sono sposati nel gennaio del 1994. Dal 2000 hanno lanciato la Fondazione, un’organizzazione umanitaria che si è dedicata a diverse cause, prima di tutto la cura dell’Aids in Africa. Da quandonel 2008 ha lasciato il ruolo di amministratore delegato di Microsoft, questa fondazione è diventata la sua principale attività. Nel 2018 la dotazione questa organizzazione umanitaria è stata stimata attorno ai 50,7 miliardi di dollari. Nel 2020 la Fondazione ...

Bill e Melinda Gates hanno annunciato in un comunicato congiunto su Twitter la fine del loro matrimonio dopo 27 anni. 'Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita', scrivono in una nota. Bill e Melinda Gates hanno annunciato la fine del loro matrimonio con un comunicato congiunto pubblicato sui social. «Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio», hanno scritto.