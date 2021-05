Domenica Live sempre peggio ma per Barbara d’Urso sono ascolti da festeggiare (Di lunedì 3 maggio 2021) sempre peggio gli ascolti di Domenica Live, un programma alla canna del gas che non ha nulla da dire di diverso rispetto al Pomeriggio 5 che si vede in tutti i giorni della settimana e che non regala niente al pubblico a casa. Domenica Live, prima della decisione kamikaze di Mediaset di accorciarlo e di mandare in onda Live in prima serata, era un programma di punta per la rete. Aveva dei talk ma anche delle interviste e delle inchieste approfondite. Raccontava pagine di cui per tutta la settimana poi si parlava sui siti e sui giornali. Creava dibattito anche se per alcuni argomenti. Oggi di quella Domenica Live non è rimasto praticamente nulla. Si rivedono gli stessi personaggi che non hanno nulla da dire, si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 maggio 2021)glidi, un programma alla canna del gas che non ha nulla da dire di diverso rispetto al Pomeriggio 5 che si vede in tutti i giorni della settimana e che non regala niente al pubblico a casa., prima della decisione kamikaze di Mediaset di accorciarlo e di mandare in ondain prima serata, era un programma di punta per la rete. Aveva dei talk ma anche delle interviste e delle inchieste approfondite. Raccontava pagine di cui per tutta la settimana poi si parlava sui siti e sui giornali. Creava dibattito anche se per alcuni argomenti. Oggi di quellanon è rimasto praticamente nulla. Si rivedono gli stessi personaggi che non hanno nulla da dire, si ...

RosyMerola : #MarcoMasini: domenica #9maggio in live streaming con uno speciale concerto acustico dal Teatro della Pergola di… - SinergicaMentis : Marco Masini: domenica 9 maggio in live streaming con uno speciale concerto acustico dal Teatro della Pergola di Fi… - MarcoNeri1987 : @carmelitadurso Domenica Live ha appassionato 1.771.000 spettatori con l’11.69%, nella parte Attualità dalle 14.38… - MarcoNeri1987 : @carmelitadurso Non è vero Domenica Live 1.771.000 spettatori con l’11.69%, nella parte Attualità dalle 14.38 alle… - caffeuccio1 : @sparklingsoull Sperando che dalla prossima stagione si fermi per un annetto con Live Non è la d’Urso per concentra… -