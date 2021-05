Domenica Live, Cesara Buonamici rompe il silenzio su Lamberto Sposini: “Non riesco a parlare di quel momento, è troppo doloroso” (Di lunedì 3 maggio 2021) Tra gli ospiti di Domenica Live nella puntata di ieri 2 maggio anche Cesara Buonamici. La nota conduttrice del TG5 ha ricordato i momenti passati insieme al collega e amico Lamberto Sposini, che dal 2011 si è ritirato a vita privata a causa di gravi problemi di salute: “Di quel momento non riesco a parlarne, è troppo doloroso. Ho mille ricordi carini di lui. Lamberto è una persona semplice. Ha avuto un periodo in cui amava molto i quadri, gli dicevamo anche che comprava delle gran croste, ma lui ci voleva convincere che fossero delle grandi opere d’arte. La nostra vita in quegli anni era molto semplice, ma molto bella”, ha dichiarato nel salotto di Barbara D’Urso. Poi ha proseguito: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Tra gli ospiti dinella puntata di ieri 2 maggio anche. La nota conduttrice del TG5 ha ricordato i momenti passati insieme al collega e amico, che dal 2011 si è ritirato a vita privata a causa di gravi problemi di salute: “Dinona parlarne, è. Ho mille ricordi carini di lui.è una persona semplice. Ha avuto un periodo in cui amava molto i quadri, gli dicevamo anche che comprava delle gran croste, ma lui ci voleva convincere che fossero delle grandi opere d’arte. La nostra vita in quegli anni era molto semplice, ma molto bella”, ha dichiarato nel salotto di Barbara D’Urso. Poi ha proseguito: ...

