Domenica Live, “Alberto di Monaco è il padre di mia figlia. Faccia il test del Dna”: la rivelazione di Marisa (Di lunedì 3 maggio 2021) “Il padre di mia figlia è Alberto di Monaco”. La rivelazione choc, ancora tutta da verificare, è avvenuta a Domenica Live. L’accusa è stata sollevata da una ragazza 36enne di origine brasiliana che vive nelle Marche. Il bambino oggi avrebbe 15 anni e sarebbe frutto di una relazione con il principe Alberto avvenuta durante in suo viaggio di piacere a Copacabana quando ancora il principe non era sposato con l’attuale moglie, la 43enne Charlene. Il test del dna è stato richiesto fin dall’estate scorsa, ma da corte Grimaldi non è ancora arrivato alcun segnale di approvazione. Ricordiamo che Alberto di Monaco ha già riconosciuto altri due figli illegittimi: Jazmin Grace Grimaldi nata nel 1992 da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) “Ildi miadi”. Lachoc, ancora tutta da verificare, è avvenuta a. L’accusa è stata sollevata da una ragazza 36enne di origine brasiliana che vive nelle Marche. Il bambino oggi avrebbe 15 anni e sarebbe frutto di una relazione con il principeavvenuta durante in suo viaggio di piacere a Copacabana quando ancora il principe non era sposato con l’attuale moglie, la 43enne Charlene. Ildel dna è stato richiesto fin dall’estate scorsa, ma da corte Grimaldi non è ancora arrivato alcun segnale di approvazione. Ricordiamo chediha già riconosciuto altri due figli illegittimi: Jazmin Grace Grimaldi nata nel 1992 da una ...

FQMagazineit : Domenica Live, “Alberto di Monaco è il padre di mia figlia. Faccia il test del Dna”: la rivelazione di Marisa - infoitcultura : Domenica Live, Salvini replica a Fedez: “Pronto a un confronto in tv, litigare non serve” - permalosas : RT @carradio_top: pov: anche questa domenica sera hai guardato la live di mikey ed hai sorriso - infoitinterno : LIVE BOLLETTINO OGGI domenica 2 maggio: contagi aggiornati e terapia intensiva IN DIRETTA - infoitcultura : Domenica Live, Cesara Buonamici parla dell'amico Lamberto Sposini: «Che voglia di riabbracciarlo» -