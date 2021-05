Domenica in, Ambra Angiolini rivela: «Renga? La famiglia resta. Mara, puoi dirlo che non sono una da una botta e via» (Di lunedì 3 maggio 2021) Ambra Angiolini, reduce dal Concertone del Primo maggio, è ospite di Mara Venier a Domenica In. Si parla subito di Francesco Renga, ex compagno e padre dei due figli dell’attrice e conduttrice. Il cantante è stato tra i protagonisti del Concertone dall’Auditorium di Roma e Ambra Angiolini ha spiegato: «Abbiamo dimostrato coi fatti che, anche se una relazione finisce, la famiglia che abbiamo costruito resta. La mia figlia maggiore, Jolanda, è un essere umano straordinario. Si parla tanto di famiglia tradizionale, ma per me esiste solo la famiglia, anche se una coppia non ha figli». Mara Venier si complimenta con Ambra Angiolini per gli ottimi rapporti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 3 maggio 2021), reduce dal Concertone del Primo maggio, è ospite diVenier aIn. Si parla subito di Francesco, ex compagno e padre dei due figli dell’attrice e conduttrice. Il cantante è stato tra i protagonisti del Concertone dall’Auditorium di Roma eha spiegato: «Abbiamo dimostrato coi fatti che, anche se una relazione finisce, lache abbiamo costruito. La mia figlia maggiore, Jolanda, è un essere umano straordinario. Si parla tanto ditradizionale, ma per me esiste solo la, anche se una coppia non ha figli».Venier si complimenta conper gli ottimi rapporti ...

marcoluci1 : Ambra Angiolini a Domenica In: l'intervista diventa uno show - TvBlog - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier ad Ambra Angiolini: “Ti sei lasciata con Allegri?” - lamescolanza : Domenica in, Ambra Angiolini rivela: «Renga? La famiglia resta. Mara, puoi dirlo che non sono una da una botta e vi… - FQMagazineit : Domenica In, Mara Venier spiazza Ambra Angiolini: “Ti sei lasciata con Allegri?”. Imbarazzo in diretta - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * PUNTATA DEL 2 MAGGIO 2021, « AMBRA ANGIOLINI E ALESSANDRA AMOROSO, OSPITI ANCHE EVA GRIMA… -