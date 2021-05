Domenica In, Alessandra Amoroso: «Sono single, l’amore era finito…». Poi scoppia in lacrime. Mara Venier reagisce così (Di lunedì 3 maggio 2021) Domenica In, Alessandra Amoroso: «Sono single, l’amore era finito…». Poi si scioglie in lacrime. Mara Venier reagisce così. Oggi, la cantante salentina è stata ospite nel salotto di Rai1, dove si è raccontata a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata. Mara Venier ha chiesto alla cantante se ha desiderio di diventare mamma. Lei ha risposto così: «Prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più. In questo momento non ho più il fidanzato. Siamo arrivati a un punto in cui è finito l’amore. Ce lo siamo detti e va bene così. Sono single. Sto molto bene con me ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 3 maggio 2021)In,: «era». Poi si scioglie in. Oggi, la cantante salentina è stata ospite nel salotto di Rai1, dove si è raccontata a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata.ha chiesto alla cantante se ha desiderio di diventare mamma. Lei ha risposto: «Prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più. In questo momento non ho più il fidanzato. Siamo arrivati a un punto in cui è finito. Ce lo siamo detti e va bene. Sto molto bene con me ...

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio: ?? @jksheva7 ?? Paola e Claudio Regeni ?? @leg_alessandra ?? @RobertoBurioni ?? Al… - chetempochefa : Con il bracciale di @fabfazio per Giulio Regeni, vi ricordiamo che domenica a #CTCF parleremo di Giulio con i genit… - chetempochefa : Domenica a #CTCF parleremo di #GiulioRegeni e ci occuperemo dello slittamento al 25 maggio dell’udienza preliminare… - infoitcultura : Domenica In, Alessandra Amoroso: “Io mamma? Sono single, prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo… - ninamoroso : RT @Amorosiniitalia: Buona domenica #bigfamily!?? Oggi, a partire dalle ore 14 sintonizzatevi su @RaiUno , tra gli ospiti di #DomenicaIn c… -