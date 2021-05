Domenica ‘gialla’: tilt-traffico e marciapiedi tra bici, pedoni e passeggini (VIDEO) (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il (quasi) ritorno alla normalità porta in dote i disagi di sempre. La Domenica in ‘giallo’ regala il pienone in tutti i luoghi frequentabili della città: dalle spiagge ai parchi, al lungomare. In dote, però, questa parvenza di normalità porta anche i disagi di sempre. Evidentemente irrisolti. traffico automobilistico – L’afflusso verso il capoluogo è stato straordinario. Tanto che il quadrante Vietri sul Mare-Olivieri-via Porto-Canalone ne ha immediatamente subito le conseguenze. Andamento a passo d’uomo e incroci bloccati del viadotto Gatto e di via Benedetto Croce (guarda il VIDEO di Giovanni Capuano). traffico a piedi – Il clima mite e la voglia di rinascita hanno spinto molti a gonfiare le ruote delle bici e a rimettersi in moto. A Salerno però, a i parte ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il (quasi) ritorno alla normalità porta in dote i disagi di sempre. Lain ‘giallo’ regala il pienone in tutti i luoghi frequentabili della città: dalle spiagge ai parchi, al lungomare. In dote, però, questa parvenza di normalità porta anche i disagi di sempre. Evidentemente irrisolti.automobilistico – L’afflusso verso il capoluogo è stato straordinario. Tanto che il quadrante Vietri sul Mare-Olivieri-via Porto-Canalone ne ha immediatamente subito le conseguenze. Andamento a passo d’uomo e incroci bloccati del viadotto Gatto e di via Benedetto Croce (guarda ildi Giovanni Capuano).a piedi – Il clima mite e la voglia di rinascita hanno spinto molti a gonfiare le ruote dellee a rimettersi in moto. A Salerno però, a i parte ...

TargatoCN : La prima domenica in zona gialla a Bra baciata dal sole (Foto) - anteprima24 : ** Domenica 'gialla': #Tilt-#Traffico e marciapiedi tra bici, pedoni e passeggini (VIDEO) **… - lavocedialba : La prima domenica in zona gialla a Bra baciata dal sole (Foto) - rep_genova : Zona gialla e cantieri, domenica da incubo code sulle autostrade liguri [aggiornamento delle 22:16] - arcadius1999 : @myrtamerlino Doveva intervenire il Governo cara Mirta, con una zona rossa ad hoc perche’ in zona gialla escono tut… -