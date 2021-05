“Djungle” è il nuovo album di Ty1 da venerdì 7 maggio

(Di lunedì 3 maggio 2021) Milano. «In questo disco c’è il suono della strada, qualcosa di pop, tanto groove, tanto afro: questo è il mood dell’e volevo far arrivare a tutti questo concetto dal titolo di ogni brano». È la riflessione di Ty1, all’anagrafe Gianluca Cranco, parlando del suo” in uscitanei formati fisici cd Standard, cd deluxe/collector’s edition & doppio vinile autografato. «Avevo pensato il titolo dell’già prima di realizzare il disco – ha rivelato – Un po’ come sono io, quando ero un deejay nella giunga; ho coinvolto un po’ di artisti, non solo rap: con tanti ci siamo conosciuti su Instagram e ognuno ha dato il massimo e sono stati tutti super. Il disco l’ho realizzato mettendomi in contatto con tutti attraverso i social ...

"Un vero album, non una compilation". Il dj e producer TY1 presenta così il suo album (Thaurus - Believe), in uscita il 7 maggio, con 14 brani e i featuring di 24 artisti, tra giovani leve e nomi affermati soprattutto della scena urban e hip hop italiana.