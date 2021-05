Dj italiano morto in Francia, si indaga per omicidio (Di lunedì 3 maggio 2021) Noto dj italiano di fama internazionale morto in Francia, le autorità indagano per omicidio. In Francia si indaga per la morte di un dj italiano, presumibilmente ucciso con una coltellata. La vittima è Davide Masitti, Da Frikkyo, 49enne originario di Modena e residente a Saint Michel de Castelnau, un piccolo paese con poche centinaia di abitanti. Dj italiano morto in Francia Come ricostruito da il Resto del Carlino, il dj italiano è morto lo scorso martedì. Sul corpo del 49enne era evidente il segno di una coltellata che lo ha raggiunto al fianco. E l’ipotesi degli inquirenti è che proprio quel fendente possa essere stato fatale per il dj. Musica DjSi ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021) Noto djdi fama internazionalein, le autoritàno per. Insiper la morte di un dj, presumibilmente ucciso con una coltellata. La vittima è Davide Masitti, Da Frikkyo, 49enne originario di Modena e residente a Saint Michel de Castelnau, un piccolo paese con poche centinaia di abitanti. DjinCome ricostruito da il Resto del Carlino, il djlo scorso martedì. Sul corpo del 49enne era evidente il segno di una coltellata che lo ha raggiunto al fianco. E l’ipotesi degli inquirenti è che proprio quel fendente possa essere stato fatale per il dj. Musica DjSi ...

