Dispositivi ricarica auto, ecco quanto pesa il consumo in stand by (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – I consumi in stand by dei Dispositivi di ricarica per le auto elettriche potrebbero arrivare a pesare, senza l’avvento di nuove tecnologie ad alta efficienza, circa 300-350 GWh/anno, oltre il 3% al 2030 del fabbisogno di energia stimato per alimentare i 6 milioni di veicoli circolanti. E’ quanto rileva Arera, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nello studio ‘Mercato e caratteristiche dei Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici’, nel quale ha analizzato 225 modelli di Dispositivi di ricarica per le auto elettriche con potenze dai 2 kW ai 350 kW, prodotti da 24 aziende. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – I consumi inby deidiper leelettriche potrebbero arrivare are, senza l’avvento di nuove tecnologie ad alta efficienza, circa 300-350 GWh/anno, oltre il 3% al 2030 del fabbisogno di energia stimato per alimentare i 6 milioni di veicoli circolanti. E’rileva Arera, l’rità di regolazione per energia reti e ambiente, nello studio ‘Mercato e caratteristiche deidiper veicoli elettrici’, nel quale ha analizzato 225 modelli didiper leelettriche con potenze dai 2 kW ai 350 kW, prodotti da 24 aziende. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Regalini (Arera): 'Mercato dispositivi ricarica auto ampio e smart'... - TV7Benevento : Dispositivi ricarica auto, ecco quanto pesa il consumo in stand by... - giornaleradiofm : Studio Arera su dispositivi di ricarica auto: costi variabili per slow e fast: (Adnkronos) - Dalle wallbox casaling… - AndreaCortiAC : Studio Arera su dispositivi di ricarica auto: costi variabili per slow e fast - CMomicchioli : RT @ARERA_it: 1° report #ARERA sui dispositivi di ricarica #autoelettrica Scopri modelli, specifiche tecniche e costi censiti dall'Autorit… -