DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Valentino Rossi sorride. “La Yamaha ha fatto delle modifiche” (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GIORNATA DI Test MotoGP, Valentino Rossi: “Timidi sorrisi, la Yamaha ha fatto qualche modifica. Ora va meglio” 18.10 Non ci rimane che confermare la chiusura della giornata e ringraziarvi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di serata! 18.08 Pochissimi giri per Marc Marquez e Aleix Espargarò, mentre in casa Honda il migliore è risultato Takaaki Nakagami, quinto a 469 millesimi. Bene anche Pol Espargarò a 627. Alex Marquez si ferma in 15a posizione a 1.291. Per la KTM Miguel OLIVEira chiude settimo a 629 millesimi, mentre Brad Binder è 11° a 819. 18.06 In casa Ducati il miglior è stato Johann Zarco, quinto a 556 millesimi dalla vetta, mentre Bagnaia e Miller non hanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GIORNATA DI: “Timidi sorrisi, lahaqualche modifica. Ora va meglio” 18.10 Non ci rimane che confermare la chiusura della giornata e ringraziarvi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di serata! 18.08 Pochissimi giri per Marc Marquez e Aleix Espargarò, mentre in casa Honda il migliore è risultato Takaaki Nakagami, quinto a 469 millesimi. Bene anche Pol Espargarò a 627. Alex Marquez si ferma in 15a posizione a 1.291. Per la KTM Miguel Oira chiude settimo a 629 millesimi, mentre Brad Binder è 11° a 819. 18.06 In casa Ducati il miglior è stato Johann Zarco, quinto a 556 millesimi dalla vetta, mentre Bagnaia e Miller non hanno ...

SkySportMotoGP : ?? @Inter campione, ?? @ValeYellow46 esulta in diretta ?? Dopo il GP di Jerez #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - bernabeieliseo : RT @SkySportMotoGP: ?? @Inter campione, ?? @ValeYellow46 esulta in diretta ?? Dopo il GP di Jerez #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - marcopirola_ : RT @SkySportMotoGP: ?? @Inter campione, ?? @ValeYellow46 esulta in diretta ?? Dopo il GP di Jerez #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… -