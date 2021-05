DIRETTA MotoGP | Test Jerez 3 maggio LIVE | Valentino Rossi comincia a lavorare sul passo | super Vinales con la Yamaha

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Temperature in aumento ade la Frontera: condizioni ormai quasi ottimali per svolgere dei long-run significativi. 11.49 Marc Marquez e Stefan Bradl sono gli unici a non essere ancora scesi in pista stamattina. L’otto volte campione iridato è reduce da uno stressante weekend di gara per il suo braccio, quindi svolgerà pochi giri per cercare alcune soluzioni tecniche. 11.47 Tito Rabat ha percorso sinora 29 giri ed è il pilota più attivo di giornata a +1 su Alex Rins e +6 su Maverick. 21 tornate per Pol Espargarò, 20 per Zarco e Alex Marquez. 10 giri aa per la coppiaPetronas-Morbidelli. 11.44 Alex Rins lima altri tre decimi e si avvicina a mezzo secondo dal miglior tempo di ...