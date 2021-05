DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Rins strappa il miglior giro. Simulazione di qualifica anche per gli italiani (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Quinto posto per Franco Morbidelli, mentre sale al terzo posto Pol Espargarò. La Yamaha ed il pilota Honda inseguono Alex Rins. 13.17 Alex Rins! Best lap di giornata lo spagnolo in 1.36.913! Che giro per il portacolori della Suzuki dopo 50 passaggi! 13.14 Simulazione di qualifica per Pol Espargarò. Lo spagnolo è al momento al quarto posto della classifica dopo aver percorso 39 passaggi sulla linea del traguardo. 13.11 Ottimi riscontri anche per Jack Miller! L’australiano di casa Ducati sbarca in questi Test dopo aver vinto la competizione di ieri. 13.08 anche Joan Mir (Suzuki) cerca la prestazione. Parziali interessanti per il campione del mondo! 13.05 Attenzione ad Alex ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.20 Quinto posto per Franco Morbidelli, mentre sale al terzo posto Pol Espargarò. La Yamaha ed il pilota Honda inseguono Alex. 13.17 Alex! Best lap di giornata lo spagnolo in 1.36.913! Cheper il portacolori della Suzuki dopo 50 passaggi! 13.14diper Pol Espargarò. Lo spagnolo è al momento al quarto posto della classifica dopo aver percorso 39 passaggi sulla linea del traguardo. 13.11 Ottimi riscontriper Jack Miller! L’australiano di casa Ducati sbarca in questidopo aver vinto la competizione di ieri. 13.08Joan Mir (Suzuki) cerca la prestazione. Parziali interessanti per il campione del mondo! 13.05 Attenzione ad Alex ...

