DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Rins e Vinales davanti, sale Nakagami, torna in azione Valentino Rossi (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 Già conclusa la giornata per “Pecco” Bagnaia che parla a sky Sport: “Bella sensazione essere lassù in classifica. Abbiamo lavorato bene e faticato tanto, ora ho la costanza giusta, mi manca solo la vittoria. Mir ha vinto il titolo con un solo successo, per cui l’importante è la costanza. PRossime gare? Meglio per la nostra moto… Oggi non avevo tantissimo lavoro, qualche dettaglio che non abbiamo avuto tempo di provare nel weekend” 15.55 torna in pista Enea Bastianini, attualmente 12° a 1.036 da Rins, con una molte di 36 giri, mentre Valentino Rossi chiude un run rapido che lo ha portato in 14a posizione 15.52 Continua a spingere anche Joan Mir. Il campione del mondo fa segnare un 1:37.541, quindi migliora ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.58 Già conclusa la giornata per “Pecco” Bagnaia che parla a sky Sport: “Bella sensessere lassù in classifica. Abbiamo lavorato bene e faticato tanto, ora ho la costanza giusta, mi manca solo la vittoria. Mir ha vinto il titolo con un solo successo, per cui l’importante è la costanza. Pme gare? Meglio per la nostra moto… Oggi non avevo tantissimo lavoro, qualche dettaglio che non abbiamo avuto tempo di provare nel weekend” 15.55in pista Enea Bastianini, attualmente 12° a 1.036 da, con una molte di 36 giri, mentrechiude un run rapido che lo ha portato in 14a posizione 15.52 Continua a spingere anche Joan Mir. Il campione del mondo fa segnare un 1:37.541, quindi migliora ...

