DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: molto lavoro per Valentino Rossi. Miglior tempo tra gli italiani per Franco Morbidelli (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Luca Marini è al momento l’unico italiano in pista a Jerez de la Frontera. L’italiano, esordiente nella classe regina del Motomondiale, ha al momento il 14° crono della gironata con 33 giri compiuti 14.20 Rins e Vinales condividono il record di giri effettuati. I due hanno effettuato 59 passaggi sulla linea del traguardo! 14.17 Continua l’azione a Jerez! A bit of #MondayMotivation from Jerez anyone? #GettingCloser #KTM #Tech3 #MotoGP #Tech3KTMFactoryRacing #DP9 #IL27 @MotoGP #JerezTest @LecuonaIker @Petrux9 pic.twitter.com/9nEkK5b6Aw — Tech3 Racing (@Tech3Racing) May 3, 2021 14.14 Simulazione di qualifica per Zarco. Miglior tempo personale nel T1 del ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Luca Marini è al momento l’unico italiano in pista ade la Frontera. L’italiano, esordiente nella classe regina del Motomondiale, ha al momento il 14° crono della gironata con 33 giri compiuti 14.20 Rins e Vinales condividono il record di giri effettuati. I due hanno effettuato 59 passaggi sulla linea del traguardo! 14.17 Continua l’azione a! A bit of #MondayMotivation fromanyone? #GettingCloser #KTM #Tech3 ##Tech3KTMFactoryRacing #DP9 #IL27 @@LecuonaIker @Petrux9 pic.twitter.com/9nEkK5b6Aw — Tech3 Racing (@Tech3Racing) May 3, 2021 14.14 Simulazione di qualifica per Zarco.personale nel T1 del ...

SkySportMotoGP : ?? @Inter campione, ?? @ValeYellow46 esulta in diretta ?? Dopo il GP di Jerez #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - falbrav1 : RT @SkySportMotoGP: ?? @Inter campione, ?? @ValeYellow46 esulta in diretta ?? Dopo il GP di Jerez #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - cellamare1969 : RT @SkySportMotoGP: ?? @Inter campione, ?? @ValeYellow46 esulta in diretta ?? Dopo il GP di Jerez #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… -