Diletta Leotta riceve il Tapiro d’Oro: reazione a sorpresa! – FOTO (Di lunedì 3 maggio 2021) Un’altro Tapiro d’Oro nel giro di poche settimane per Diletta Leotta: Valerio Staffelli l’ha raggiunta all’esterno dello stadio È il settimo Tapiro d’Oro della carriera di Diletta Leotta consegnato da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia. Soltanto qualche mese fa, lo stesso giornalista Mediaset gliene ha consegnato un altro per la presunta rottura con Can L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Un’altronel giro di poche settimane per: Valerio Staffelli l’ha raggiunta all’esterno dello stadio È il settimodella carriera diconsegnato da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia. Soltanto qualche mese fa, lo stesso giornalista Mediaset gliene ha consegnato un altro per la presunta rottura con Can L'articolo proviene da Inews.it.

Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - FootballAndDre1 : Diletta Leotta, intervistata da Staffelli, sul bacio con Friedkin ha detto:'Quelle foto sono di dicembre. Ero singl… - fonar_apteka : RT @Gazzetta_it: #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” -