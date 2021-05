Diletta Leotta, la FOTO del bacio con Ryan Friedkin: e Can Yaman? (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo lo sfogo su Instagram in cui aveva negato la rottura con Can Yaman e declassato Friedkin da flirt ad ”amico interessante”, arriva una bella batosta per Diletta Leotta: la conduttrice è stata FOTOgrafata mentre sembra scambiarsi un bacio proprio con Ryan! Leggi anche: Diletta Leotta: chi è il suo nuovo fidanzato Ryan Friedkin? Età, lavoro, padre, carriera, Instagram Diletta Leotta: Il bacio con Ryan Friedkin! Ha tradito Can Yaman? Diletta Leotta è stata paparazza mentre si scambia un bacio con Ryan Friedkin? La ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo lo sfogo su Instagram in cui aveva negato la rottura con Cane declassatoda flirt ad ”amico interessante”, arriva una bella batosta per: la conduttrice è statagrafata mentre sembra scambiarsi unproprio con! Leggi anche:: chi è il suo nuovo fidanzato? Età, lavoro, padre, carriera, Instagram: Ilcon! Ha tradito Canè stata paparazza mentre si scambia uncon? La ...

VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - Paolo_Bargiggia : Quando persino @DilettaLeotta vuole dare lezioni di giornalismo e di moralità...Qui, provo a spiegarle qualcosa...… - stanzaselvaggia : “Non sono una mangiauomini”. Diletta Leotta, nel 2021, pensa che una donna debba difendere la sua moralità, anziché… - zazoomblog : Diletta Leotta bacia un altro (FOTO): storia finta con Can Yaman? - #Diletta #Leotta #bacia #altro - Paradisehh : Comunque non c’è un cazzo da fare, ho una tensione sessuale verso sku che neanche diletta leotta mi fa ... -