‘Diabolik – Il Film’ uscirà il 16 dicembre (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Slitta praticamente di un anno ‘Diabolik – Il Film’: il nuovo film dei Manetti Bros, infatti, era previsto il 31 dicembre 2020 ma, a seguito della chiusura delle sale, era saltato. Ora la pellicola sarà in tutti i cinema dal prossimo 16 dicembre. Nel cast della pellicola figurano come protagonisti Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e, nei panni di Eva Kant, Miriam Leone. ‘Diabolik’ sarà distribuito da 01Distribution. La trama della nuova opera dei Manetti Bros. ruota attorno a un ladro infallibile, una donna misteriosa e affascinante, e un tenace ispettore di Polizia. Da non perdere. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Slitta praticamente di un anno– Il: il nuovo film dei Manetti Bros, infatti, era previsto il 312020 ma, a seguito della chiusura delle sale, era saltato. Ora la pellicola sarà in tutti i cinema dal prossimo 16. Nel cast della pellicola figurano come protagonisti Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e, nei panni di Eva Kant, Miriam Leone.’ sarà distribuito da 01Distribution. La trama della nuova opera dei Manetti Bros. ruota attorno a un ladro infallibile, una donna misteriosa e affascinante, e un tenace ispettore di Polizia. Da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : ‘Diabolik – Il Film’ uscirà il 16 dicembre - Fabienik : RT @VanityFairIt: Da «Il cattivo poeta» con Sergio Castellitto a «Una donna promettente» di Emerald Fennell fino agli attesissimi «Diabolik… - ChantySal : RT @VanityFairIt: Da «Il cattivo poeta» con Sergio Castellitto a «Una donna promettente» di Emerald Fennell fino agli attesissimi «Diabolik… - VanityFairIt : Da «Il cattivo poeta» con Sergio Castellitto a «Una donna promettente» di Emerald Fennell fino agli attesissimi «Di… - darkskywriter : Il nuovo film di Verdone alla fine andrà in streaming su Prime. Per Diabolik invece capisco che sperino in un ritor… -