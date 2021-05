Di Battista domina la nuova versione del blog delle Stelle | è nato il partito parallelo del M5S

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Se non è una scissione o il battesimo di un nuovo movimento, poco ci manca. Cambia la grafica e spariscono i grillini, non c’è più spazio per tutti ma ce n’è tanto per Di, ex M5S e attuale leader degli scontenti. Dai colori alla ‘mission‘, il, dopo il divorzio tra M5S e Rousseau, cambia pelle. A partire dalla grafica, dove il giallo, colore ufficiale del Movimento, lascia il posto al rosso dell’Associazione Rousseau. Ma il restyling non è solo cromatico. Nella sezione ‘mission’ sparisce ogni riferimento al M5S: “Il– si legge – è ilufficiale della piattaforma di democrazia diretta e partecipata Rousseau. È gestito dall’Associazione Rousseau con l’obiettivo di dar vita a un luogo di informazione e ...