"Detto Fatto": rose di ravioli di Beniamino Baleotti (Di lunedì 3 maggio 2021) Il tutor Beniamino Baleotti, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all'interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha preparato le rose di ravioli. Di seguito ingredienti e procedimento.Ingredienti Sfoglia: 300 g farina, 2 uova grandi, 70 g triplo concentrato di pomodoro Ripieno dei ravioloni: 200 g ricotta, 100 g robiola, 50 g olive taggiasche, 30 g parmigiano reggiano grattugiato, timo, noce moscata, sale e pepe Condimento: 100 g rucola, 20 g gherigli di noce, 3 cucchiai di parmigiano, olio evo, sale e pepe ProcedimentoSfoglia: lavoriamo la farina con le uova intere ed il concentrato di pomodoro fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per almeno mezz'ora in frigorifero. Tiriamo la sfoglia ...

