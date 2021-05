DETTO FATTO: BIANCA GUACCERO SALUTA IL PUBBLICO. TEMI E OSPITI DELL’ULTIMA SETTIMANA (Di lunedì 3 maggio 2021) Hanno già SALUTAto il PUBBLICO di Rai2 Mia Ceran, Luca e Paolo, ieri pomeriggio a “Quelli che il calcio”. Questa SETTIMANA tocca a Milo Infante e il suo “Ore 14” e a BIANCA GUACCERO con “DETTO FATTO”. Con la partenza del Giro d’Italia 2021, la seconda rete Rai diventa una sorta di Rai Giro e così dal prossimo fine SETTIMANA il pomeriggio sarà interamente dedicato alle due ruote. Vediamo i TEMI e gli OSPITI DELL’ULTIMA SETTIMANA stagionale di DETTO FATTO, che tornerà su Rai2 a settembre. Ultima SETTIMANA di DETTO FATTO, dalle 15.15 su Rai2, con BIANCA GUACCERO e la ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 maggio 2021) Hanno giàto ildi Rai2 Mia Ceran, Luca e Paolo, ieri pomeriggio a “Quelli che il calcio”. Questatocca a Milo Infante e il suo “Ore 14” e acon “”. Con la partenza del Giro d’Italia 2021, la seconda rete Rai diventa una sorta di Rai Giro e così dal prossimo fineil pomeriggio sarà interamente dedicato alle due ruote. Vediamo ie glistagionale di, che tornerà su Rai2 a settembre. Ultimadi, dalle 15.15 su Rai2, cone la ...

fattoquotidiano : De Luca: “Fedez? Non so cosa abbia fatto o detto ma Dio lo benedica. Se è contro la Lega, è un benemerito” - borghi_claudio : Oggi hanno votato in Albania. PAZZI!!! Chissà come sono esplosi i contagi dopo 3 mesi di campagna elettorale con co… - fattoquotidiano : “Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. E’ demagogi… - Chiara56439562 : RT @TitoneSofia: Mi hai fatto compagnia in tutti questi mesi così difficili in cui mi hai sempre strappato un sorriso, ti conoscevo già pri… - LIVnonxcara : @KContou_Fbaa @SethApollyonD Detto francamente dopo ieri sera ovvio preferirei lui. Ma resta il fatto che quando so… -