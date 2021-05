Detroit Become Human e altri titoli su Switch? Parla Quantic Dream (Di lunedì 3 maggio 2021) Quando si tratta di giochi di avventura, Quantic Dream è uno degli studi più importanti. Essendo gli autori di Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls e Heavy Rain, il team guidato da David Cage e Guillaume de Fondaumière ha una reputazione incredibile. Questo è diventato particolarmente vero da quando i titoli dell'azienda sono approdati su PC facendo sperare i fan di trovare i giochi su altri dispositivi. Tuttavia, secondo lo stesso Fondaumière, non sarà così, almeno non per il momento. Attraverso un'intervista a Nintendo Everything, il dirigente ha affermato di essere molto ansioso di poter lavorare ancora con Nintendo Switch, dal momento che il team ha contribuito a creare il porting di Sea of ??Solitude: The Director's Cut, ma allo stesso tempo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) Quando si tratta di giochi di avventura,è uno degli studi più importanti. Essendo gli autori di, Beyond: Two Souls e Heavy Rain, il team guidato da David Cage e Guillaume de Fondaumière ha una reputazione incredibile. Questo è diventato particolarmente vero da quando idell'azienda sono approdati su PC facendo sperare i fan di trovare i giochi sudispositivi. Tuttavia, secondo lo stesso Fondaumière, non sarà così, almeno non per il momento. Attraverso un'intervista a Nintendo Everything, il dirigente ha affermato di essere molto ansioso di poter lavorare ancora con Nintendo, dal momento che il team ha contribuito a creare il porting di Sea of ??Solitude: The Director's Cut, ma allo stesso tempo ...

