Design, innovazione, sostenibilità: a Merano nasce il quartiere «Antonianum» (Di lunedì 3 maggio 2021) Spazi esterni accompagnati da panorami unici, appartamenti privi di barriere architettoniche e tanto verde a fare da cornice. Si presenta così il nuovo complesso residenziale Antonianum di Merano, situato a due passi dal centro storico, in via Karl Wolf 46. Uno spazio abitativo esclusivo commissionato dal gruppo Pohl Immobilien, importante realtà del settore immobiliare con sede a Bolzano, e progettato dal rinomato studio viennese DMAA Delugan Meissl Associated, fondato da Roman Delugan, archistar internazionale e originario proprio di Merano. L’intero complesso è stato in parte finanziato da una campagna di equity crowdfunding. “Siamo molto contenti della buona riuscita dell’operazione perché riteniamo fondamentale la valorizzazione, in ottica di sostenibilità ambientale, di determinate aree vicine ai centri urbani – ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Spazi esterni accompagnati da panorami unici, appartamenti privi di barriere architettoniche e tanto verde a fare da cornice. Si presenta così il nuovo complesso residenzialedi, situato a due passi dal centro storico, in via Karl Wolf 46. Uno spazio abitativo esclusivo commissionato dal gruppo Pohl Immobilien, importante realtà del settore immobiliare con sede a Bolzano, e progettato dal rinomato studio viennese DMAA Delugan Meissl Associated, fondato da Roman Delugan, archistar internazionale e originario proprio di. L’intero complesso è stato in parte finanziato da una campagna di equity crowdfunding. “Siamo molto contenti della buona riuscita dell’operazione perché riteniamo fondamentale la valorizzazione, in ottica diambientale, di determinate aree vicine ai centri urbani – ...

