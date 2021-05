fisco24_info : Del Fante, il 67% degli investimenti è per trasformazione gruppo: A Ft, strategica la capillare presenza fisica con… - PosteNews : AD #PosteItaliane Del Fante al Financial Times: 'Rete fisica fondamentale per digitalizzazione del Paese'. Sul quot… - CLAWHEEINJ95 : RT @CLACHAEYOUNG99: del fante laurenzi?? - CLACHAEYOUNG99 : del fante laurenzi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Del Fante

Agenzia ANSA

, riporta il Financial Times, crede che per giocare al meglio il suo ruolo di guida nella digitalizzazione dell'Italia l'azienda debba mantenere la sua capillare presenza fisica con 12.800 ...Il Gruppo guidato da Matteoè il principale operatore con il 38,0% (ma in flessione di 6,8 punti percentuali su base annua), seguito da BRT (13,3%), e da Amazon, che con una crescita di 5,1 ...L’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante in un lungo colloquio in esclusiva con il Financial Times racconta l’azienda in prima linea contro la pandemia da Covid-19, il supporto all ...(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Nei prossimi 4 anni investiremo 3,1 miliardi di euro", ha ricordato l'a.d. di Poste Italiane, al Financial Times, riferendosi al nuovo piano industriale "2024 Sustain&Innovate ...