Decreto Sostegni | Anief sostiene proposte per risolvere nodi mobilità e precari scuola

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Il 3 e 4 maggio sono previste in V e VI Commissione del Senato le espressioni di voto sulle richieste di modifica al, che approderà nell’Aula di Palazzo Madama mercoledì 5 maggio. Per lafigurano fra le altre le richieste per trovare una soluzione ai docenti “immobilizzati” e aispecializzati su posti di sostegno. Il sindacatoin particolaregli emendamenti a firma del senatore Antonio Iannone (FdI), relativi alla riduzione da cinque a tre anni del vincolo sullaed alla prossima assegnazione provvisoria, e quelli del senatore Antonio Merlo (Gruppo Misto) su scorrimento della prima fascia delle GPS elenchiai fini dell’assunzione in ruolo. “Invitiamo vivamente la maggioranza ...

EBamusement : #Sostegnibis: ristori raddoppiati e prestiti garantiti nel Decreto Imprese - zazoomblog : Decreto imprese con ristori e prestiti: arriva il Sostegni bis. I dati drammatici di Confcommercio - #Decreto… - infoiteconomia : Decreto Sostegni, domande contributi a fondo perduto 2021 - Ecco la GUIDA - DottrinaLavoro : Webinar: Le novità del CCNL Ortofrutta e stagionalità dei contratti - DottrinaLavoro : INPS: COVID-19 – indennità decreto Sostegni: limiti di reddito e incompatibilità REM -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

In arrivo con ilbis un bonus lavoratori spettacolo da 2400 euro e poi con un disegno di legge collegato alla legge di Bilancio una riforma del lavoro e del welfare per tutti coloro ...... lasciare al beneficiario la scelta fra un ristoro immediato parametrato su una doppia mensilità ma sempre collegato alla perdita di fatturato 2020 così come nel primooppure optare ...Anche maggio sarà ricco di pagamenti Inps: ecco il calendario ufficiale per pensioni, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, bonus Irpef e bonus bebè.“Il reddito di cittadinanza è stato uno strumento fondamentale durante la pandemia per aiutare milioni di persone che sarebbero sprofondate nella povertà ma non è uno strumento con cui si fanno politi ...