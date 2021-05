Decreto Riaperture | le Faq del governo | cosa si può fare e cosa no zona per zona

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tenendo conto dei dati in miglioramento, dell’andamento della campagna vaccinale e delle richieste di politici e cittadini, ilha provveduto a diramare nuove misure con il-legge 22 aprile 2021, n. 52). Misure che vedono un allentamento delle precedenti restrizioni e stabiliscono nuove disposizioni, generando sempre qualche dubbio tra i cittadini susia o non sia esattamente possibile, soprattutto in alcuni casi limite per i quali l’applicazione delle suddette restrizioni può essere in dubbio. Per questo ilha cercato di risolvere i dubbi dei cittadini provando a rispondere ad alcune domande frequenti, soprattutto riguardo gli spostamenti ma anche sulle attività all’aperto e in generale su quegli ...

Per molti, in città e nelle località marittime, ilè stato un boccata d'aria fresca, ma non di certo per tutte le imprese situate in quota". La Valcamonica si aspetta una deroga ...52 () " entrato in vigore il 23.04.2021 - all'art. 9, comma 8 statuisce: Le certificazioni verdi COVID - 19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'...