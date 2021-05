Decreto Covid, in Senato il testo con le norme per Pasqua. Da Gelmini a Durigon dicevano: “Finalmente verrà coinvolto il Parlamento” (Di lunedì 3 maggio 2021) Era stato considerato uno dei primi “cambi di passo”, perché avrebbe coinvolto il Parlamento nella discussione. A conti fatti, il Decreto legge del 13 marzo che stabiliva le “misure urgenti” per fronteggiare la diffusione del Covid-19 arriva in Senato quando le norme anti-contagio sono ormai state superare da due nuovi decreti. Approderà in aula a Palazzo Madama solo mercoledì 5 alle 9.30, fuori tempo massimo visto che sono intanto intervenuti due provvedimenti per regolare le riaperture. Restano in piedi l’articolo 2 che riguarda gli interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena e l’articolo 3 sui Ristori, mentre l’articolo 1 è ormai lettera morta. Regolava infatti le misure anti-contagio dal 15 marzo al lunedì dell’Angelo, abolendo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Era stato considerato uno dei primi “cambi di passo”, perché avrebbeilnella discussione. A conti fatti, illegge del 13 marzo che stabiliva le “misure urgenti” per fronteggiare la diffusione del-19 arriva inquando leanti-contagio sono ormai state superare da due nuovi decreti. Approderà in aula a Palazzo Madama solo mercoledì 5 alle 9.30, fuori tempo massimo visto che sono intanto intervenuti due provvedimenti per regolare le riaperture. Restano in piedi l’articolo 2 che riguarda gli interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena e l’articolo 3 sui Ristori, mentre l’articolo 1 è ormai lettera morta. Regolava infatti le misure anti-contagio dal 15 marzo al lunedì dell’Angelo, abolendo la ...

LegaSalvini : ???? Matteo Salvini: 'Insieme ai nostri governatori chiediamo di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa. La Leg… - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Decreto Covid, in Senato il testo con le norme per Pasqua. Da Gelmini a Durigon dicevano: “Finalmente verrà coinvolto… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Decreto Covid, in Senato il testo con le norme per Pasqua. Da Gelmini a Durigon dicevano: “Finalmente verrà coinvolto… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Decreto Covid, in Senato il testo con le norme per Pasqua. Da Gelmini a Durigon dicevano: “Finalmente verrà coinvolto… - fattoquotidiano : Decreto Covid, in Senato il testo con le norme per Pasqua. Da Gelmini a Durigon dicevano: “Finalmente verrà coinvol… -