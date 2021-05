Debora Serracchiani si confida | ' Per la politica ho rinunciato ai figli e ho divorziato'

(Di lunedì 3 maggio 2021) La dura vita di una donna nellaitaliana può essere riassumibile con le parole di, attuale capogruppo del Pd alla Camera. Per una donna non è mai facile conciliare vita ...

Ultime Notizie dalla rete : Debora Serracchiani

La dura vita di una donna nella politica italiana può essere riassumibile con le parole di, attuale capogruppo del Pd alla Camera. Per una donna non è mai facile conciliare vita privata e carriera, e spesso occorre fare delle rinunce, spesso anche dolorose. 'Durante i ...Lo dichiarano le deputate, capogruppo Dem alla Camera, già presidente della commissione Lavoro e Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura.L'attuale capogruppo del Pd alla Camera racconta i suoi anni alla presidenza del Friuli: "Ho impegnato davvero tutte le mie forze e il mio tempo per questo ruolo. Le donne faticano tanto per arrivare ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Accogliamo con soddisfazione la notizia che il governo, in particolare i ministri Franceschini e Orlando, stiano raccogliendo le sollecitazioni ed il lavoro che abbiamo svo ...