Debora Serracchiani | Per un periodo la politica si è presa tutto | ho divorziato e rinunciato ai figli

"Durante i cinque anni alla guida del Friuli-Venezia Giulia e con la vicesegreteria del Partito nazionale, ho investito tutte le mie energie e alla fine ho sacrificato la famiglia". A parlare in un'intervista a 7 - Corriere della Sera è Debora Serracchiani, attuale capogruppo del Pd alla Camera. A chi le domanda se per la carriera politica abbia dovuto fare rinunce importanti sul piano personale, Serracchiani risponde: "C'è stato un momento della mia vita, che ha coinciso con i cinque anni alla guida della Regione e con la vicesegreteria del Partito nazionale, in cui ho dato tutta me stessa. Ho impegnato davvero tutte le mie forze e il mio tempo e questo ha fatto sì che trascurassi la persona con cui ho condiviso 24 anni della mia vita. Quella fase ci ha portato alla separazione e al divorzio."

