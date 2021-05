Ddl Zan, Anesa: “Necessario. Vorrei tanto passeggiare mano nella mano col mio compagno…” (Di lunedì 3 maggio 2021) La Commissione Giustizia del Senato ha calendarizzato la discussione del disegno di legge Zan (che prende il nome del deputato del Partito Democratico che lo aveva presentato, Alessandro Zan) contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo. Dopo settimane di discussioni e di accuse di ostruzionismo, è il passaggio che avvia l’iter perché sia discusso e messo ai voti anche al Senato (era già stato approvato alla Camera), dopo il passaggio in commissione, anche se non è stata ancora fissata una data. Il 28 aprile la commissione Giustizia ha votato una serie di provvedimenti da calendarizzare e il ddl Zan ha ottenuto 13 voti favorevoli e 11 contrari, quelli del centrodestra. I primi due articoli del ddl Zan introducono l’orientamento, il genere sessuale e l’abilismo, che riguarda la discriminazione nei confronti delle persone con ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) La Commissione Giustizia del Senato ha calendarizzato la discussione del disegno di legge Zan (che prende il nome del deputato del Partito Democratico che lo aveva presentato, Alessandro Zan) contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo. Dopo settimane di discussioni e di accuse di ostruzionismo, è il passaggio che avvia l’iter perché sia discusso e messo ai voti anche al Senato (era già stato approvato alla Camera), dopo il passaggio in commissione, anche se non è stata ancora fissata una data. Il 28 aprile la commissione Giustizia ha votato una serie di provvedimenti da calendarizzare e il ddl Zan ha ottenuto 13 voti favorevoli e 11 contrari, quelli del centrodestra. I primi due articoli del ddl Zan introducono l’orientamento, il genere sessuale e l’abilismo, che riguarda la discriminazione nei confronti delle persone con ...

