DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 4 maggio: Sanem usa le manieri forti con Can (Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con can Yaman e Demet Ozdemi. Ormai lo sceneggiato sta giungendo al termine, infatti mancano poche puntate quando vedremo i due protagonisti L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo appuntamento settimanale di– Le Ali delBen ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato allesu– Le Ali del, la soap opera turca di Canale 5 con can Yaman e Demet Ozdemi. Ormai lo sceneggiato sta giungendo al termine, infatti mancano poche puntate quando vedremo i due protagonisti L'articolo proviene da KontroKultura.

Librimondadori : In questo prequel della popolare serie Tv #DayDreamer – Le Ali del Sogno, Can ci apre finalmente il suo cuore e sve… - CanyamanIt : @Costanzo ha di recente commentato positivamente la serie Tv DayDreamer- Le ali del sogno e -[...] #CanYaman… - mondadoricolaRm : RT @Librimondadori: In questo prequel della popolare serie Tv #DayDreamer – Le Ali del Sogno, Can ci apre finalmente il suo cuore e svela i… - Albatrosfenice1 : RT @Librimondadori: In questo prequel della popolare serie Tv #DayDreamer – Le Ali del Sogno, Can ci apre finalmente il suo cuore e svela i… - adoromarga : RT @Librimondadori: In questo prequel della popolare serie Tv #DayDreamer – Le Ali del Sogno, Can ci apre finalmente il suo cuore e svela i… -