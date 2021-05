Davide Astori poteva essere salvato | condannato il medico sportivo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il 4 marzo del 2018, in una camera dell'hotel Là di Moret di Udine, alla vigilia della partita di serie A tra la squadra friulana e la Fiorentina, venne trovato senza vita il capitano dei viola,, stroncato, a soli 31 anni, da una cardiomiopatia aritmogena diventricolare. La scomparsa del giovane calciatore della nazionale italiana, che era legato sentimentalmente alla modella Francesca Fioretti, con la quale aveva avuto una figlia, Vittoria, che oggi ha 5 anni, destò molto stupore, e in molti si chiesero come fosse possibile che, nonostante i continui controlli a cui viene sottoposto un atleta, non si era mai riscontrata l'anomalia cardiaca di cui soffriva.per omicidio colposo il direttore sanitario della Medicina dello Sport A distanza di tre anni la risposta a questa domanda è arrivata con la sentenza di ...

