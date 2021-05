Davide Astori | medico sportivo condannato | la sentenza

(Di lunedì 3 maggio 2021) Arriva laper il. Condanna per il casoal professore Giorgio Galanti, unico imputato dopo la morte del calciatore nel 2018 Dopo 3 anni dalla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannato il medico sportivo Giorgio Galanti per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. #ANSA - TgLa7 : Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbrev… - repubblica : Morte di Davide Astori, condannato a un anno il medico della Fiorentina - rada_maja : RT @TgrRaiToscana: #Astori. La compagna Francesca #Fioretti dopo la condanna di #Galanti: “Sono felice perché è stata fatta giustizia e tri… - MLawyer44 : 'Morte di Davide Astori, condannato a un anno il cardiologo che lo aveva controllato' via @repubblica -

Il medico sportivo Giorgio Galanti è stato condannato ad un anno di carcere (pena sospesa) per la morte di. Per il gup Antonio Pezzutti è colpevole di omicidio colposo . Per l'ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi il pm Antonio Nastasi aveva chiesto la condanna ad un ...Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per la morte del calciatore della Fiorentina, trovato senza vita ...Alessandro Zonca, avvocato della famiglia Astori, si è così espresso dopo la condanna inferta al professor Giorgio Galanti: "La reazione della famiglia è quella di un ...Il medico sportivo era l'unico imputato nel processo per la morte dell'ex capitano della Fiorentina con l'accusa di omicidio colposo ...