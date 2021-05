Davide Astori: condannato il medico sportivo finito a processo per la morte dell'ex capitano della Fiorentina (Di lunedì 3 maggio 2021) Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo così avventato e dal fatto che venga fornita un'interpretazione parziale e contraddittoria di una ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo così avventato e dal fatto che venga fornita un'interpretazione parziale e contraddittoria di una ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannato il medico sportivo Giorgio Galanti per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. #ANSA - TgLa7 : Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbrev… - repubblica : Morte di Davide Astori, condannato a un anno il medico della Fiorentina - Majden3 : RT @Virus1979C: È stato condannato ad un anno di reclusione per omicidio colposo il professor Giorgio Galanti, ex direttore del centro di m… - corrierefirenze : Sentenza #Astori, la compagna @FiorettiFrancy : «Davide non c’è più, ma spero si possano salvare altre vite» -