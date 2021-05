Davide Astori, condannato il medico Galanti per la morte del calciatore (Di lunedì 3 maggio 2021) Accusato di omicidio colposo per la morte dell’ex capitano Davide Astori, è stato condannato il professor Giorgio Galanti E’ stato condannato ad un anno con pena sospesa il professor Giorgio Galanti per la morte dell’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori. Il medico era l’unico accusato di omicidio colposo e a distanza di tre anni è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Accusato di omicidio colposo per ladell’ex capitano, è statoil professor GiorgioE’ statoad un anno con pena sospesa il professor Giorgioper ladell’ex capitano della Fiorentina,. Ilera l’unico accusato di omicidio colposo e a distanza di tre anni è L'articolo proviene da Inews.it.

