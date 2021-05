Danneggiata l’auto di Stefano De Martino. Lo sfogo su Instagram (Di lunedì 3 maggio 2021) Lo sfogo di Stefano De Martino Spiacevole sorpresa per Stefano De Martino questa mattina, quando ha ritrovato la sua auto Danneggiata. Il conduttore di Stasera Tutto è Possibile è stato vittima di un atto vandalico nella giornata di ieri e oggi ha voluto testimoniare l’accaduto sui suoi social. Ecco lo sfogo dell’ex ballerino di Amici: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 3 maggio 2021) LodiDeSpiacevole sorpresa perDequesta mattina, quando ha ritrovato la sua auto. Il conduttore di Stasera Tutto è Possibile è stato vittima di un atto vandalico nella giornata di ieri e oggi ha voluto testimoniare l’accaduto sui suoi social. Ecco lodell’ex ballerino di Amici: L'articolo proviene da Novella 2000.

occhio_notizie : Danneggiata l'auto di Stefano De Martino durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter - SiamoPartenopei : Festa Inter, danneggiata l'auto di De Martino. Il ballerino si sfoga sui social - Rturcato83 : Vandoorne ha l'auto danneggiata al posteriore #direttaeurosport - lrrilevante : @signorailimonii Dopodiché non è certo tutto oro, ad es. in Islanda, a fronte di paesaggi invernali stupefacenti, h… -