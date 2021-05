Daniela Martani contro L’Isola dei famosi: «Sto sulle balle a qualcuno» (Di lunedì 3 maggio 2021) Daniela Martani è ormai rientrata in Italia dopo aver concluso il suo percorso alL’Isola dei famosi. La ex naufraga è tornata a polemizzare sui social prendendosela strettamente con la Produzione della trasmissione e non solo. Ma cosa è successo? Leggi anche: Isola, Jedà: «Dicono che sto con Vera Gemma perché non ho una casa» Daniela... Leggi su donnapop (Di lunedì 3 maggio 2021)è ormai rientrata in Italia dopo aver concluso il suo percorso aldei. La ex naufraga è tornata a polemizzare sui social prendendosela strettamente con la Produzione della trasmissione e non solo. Ma cosa è successo? Leggi anche: Isola, Jedà: «Dicono che sto con Vera Gemma perché non ho una casa»...

Violalosa : Daniela Martani e S4lv1n1 non mi hanno ancora bloccata. Che sfiga di m3rda - onikatanyazjm : -tuo amichetto del cuore Salvini. Tra te e Fedez qui l'unico clown si chiama Daniela Martani. Con questo chiudo. - Ieemortacci : daniela martani che prima blocca tutti i 'fan di fedez!' e poi sul suo profilo non fa ALTRO che parlare di fedez. i… - LSantillo_96 : Scusate ma sulla questione privacy quella fricchettona di Daniela Martani ha ragione - pipposistrunz : Sono qui un attimo per dire una cosa al #tzvip siccome come me molti di noi sono stati bloccati da Daniela Martani… -