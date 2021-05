Dalla Turchia: Miha Zajc è arrivato ad un bivio (Di lunedì 3 maggio 2021) Dalla Turchia arriva un’indiscrezione sul futuro del centrocampista del Genoa. Il calciatore, arrivato a Genova in prestito con opzione di riscatto dal Fenerbahce, potrebbe restare in Italia. Miha Zajc è arrivato ad un bivio. Ricordiamo insieme il rendimento del calciatore a Genova. L’esordio di Zajc con la maglia rossoblù non è esaltante. L’inizio di stagione del Genoa di Rolando Maran delude la piazza dopo il mercato dell’ormai ex DS, Daniele Faggiano. In questo periodo, le apparizioni di Miha Zajc non sono positive ed all’altezza delle aspettative, come del resto non sono tali quelle degli altri calciatori rossoblù. Il ragazzo aveva infatti già giocato in Italia con l’Empoli, dimostrando una tecnica ed una visione ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 3 maggio 2021)arriva un’indiscrezione sul futuro del centrocampista del Genoa. Il calciatore,a Genova in prestito con opzione di riscatto dal Fenerbahce, potrebbe restare in Italia.ad un. Ricordiamo insieme il rendimento del calciatore a Genova. L’esordio dicon la maglia rossoblù non è esaltante. L’inizio di stagione del Genoa di Rolando Maran delude la piazza dopo il mercato dell’ormai ex DS, Daniele Faggiano. In questo periodo, le apparizioni dinon sono positive ed all’altezza delle aspettative, come del resto non sono tali quelle degli altri calciatori rossoblù. Il ragazzo aveva infatti già giocato in Italia con l’Empoli, dimostrando una tecnica ed una visione ...

