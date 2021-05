Dal Milan al City, Puma rivoluziona la terza maglia (Di lunedì 3 maggio 2021) Con la stagione che si avvia alla conclusione, si fanno sempre più numerose le indiscrezioni a proposito delle divise da gioco che i club indosseranno nel 2021/22. Tra queste anche quelle realizzate da Puma per le società alle quali il brand è legato da una partnership tecnica. L’azienda tedesca, a tal proposito, si prepara a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) Con la stagione che si avvia alla conclusione, si fanno sempre più numerose le indiscrezioni a proposito delle divise da gioco che i club indosseranno nel 2021/22. Tra queste anche quelle realizzate daper le società alle quali il brand è legato da una partnership tecnica. L’azienda tedesca, a tal proposito, si prepara a L'articolo

MickOnsenta : @FMCROfficial Donnarumma ha deciso di andare via, basta dare le colpe al pizzaiolo... è lui il vero infame che 4 an… - Dontlookback81 : RT @mirkonicolino: Trofei vinti dal 2011 al 2021: #Juventus: 18 #Lazio: 4 #Napoli: 4 #Milan: 1 #Inter: 1 (con la matematica di #Materazzi 6) - sghi29 : RT @mirkonicolino: Trofei vinti dal 2011 al 2021: #Juventus: 18 #Lazio: 4 #Napoli: 4 #Milan: 1 #Inter: 1 (con la matematica di #Materazzi 6) - jopinaps22 : RT @mirkonicolino: Trofei vinti dal 2011 al 2021: #Juventus: 18 #Lazio: 4 #Napoli: 4 #Milan: 1 #Inter: 1 (con la matematica di #Materazzi 6) - Gianni90427716 : @fabbianorozzang boh non so onestamente dove potrebbe giocare con il 433, poi se mi chiedi un parere io lo vorrei v… -