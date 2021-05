Da oggi i nuovi colori: Italia in giallo, Val d'Aosta rossa, Sicilia e Calabria restano arancioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Cambia ancora da domani la mappa dei colori delle regioni Italiane . Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato venerdì le nuove... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 maggio 2021) Cambia ancora da domani la mappa deidelle regionine . Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato venerdì le nuove...

