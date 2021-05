Billa42_ : Da McConaughey a Jenner: le speranze politiche di Hollywood -

Ultime Notizie dalla rete : McConaughey Jenner

Wired Italia

Da McConaughey a Jenner, sempre più celebrità dello spettacolo cercano di entrare nel mondo della politica. Ma è la soluzione ai problemi USA?The Lincoln Project is taunting former President Trump in a new attack ad, saying the former president got "played" by the Republican establishment in Washington, D.C.