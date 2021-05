Cultura Napoli, riapre il Teatro Toledo: info sugli spettacoli di maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo riapre al pubblico in presenza e propone tre spettacoli per il mese di maggio: “Quartett” dal testo di Heiner Müller con la regia di Alessandro Marmorini (11 e 12 maggio), il thriller psicologico “In casa con Claude” diretto da Giuseppe Bucci (dal 18 al 20 maggio) e “La conoscenza della non conoscenza.04”, performance di danza contemporanea con Adriana Borriello (23 maggio). Lo storico spazio Culturale di avanguardia e di ricerca in Via Concezione a Montecalvario 34, diretto da Laura Angiulli e da trent’anni al centro della scena artistica napoletana, presenta tre opere di successo recuperando alcuni dei titoli previsti nella stagione sospesa 2020-2021. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIlStabile d’Innovazione Galleriaal pubblico in presenza e propone treper il mese di: “Quartett” dal testo di Heiner Müller con la regia di Alessandro Marmorini (11 e 12), il thriller psicologico “In casa con Claude” diretto da Giuseppe Bucci (dal 18 al 20) e “La conoscenza della non conoscenza.04”, performance di danza contemporanea con Adriana Borriello (23). Lo storico spaziole di avanguardia e di ricerca in Via Concezione a Montecalvario 34, diretto da Laura Angiulli e da trent’anni al centro della scena artistica napoletana, presenta tre opere di successo recuperando alcuni dei titoli previsti nella stagione sospesa 2020-2021. Gli ...

