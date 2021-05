Csm | Bettini | ' si esca da logica correntizia | ripartire da deontologia'

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Ritengo che si debbadai fondamentali delladei magistrati che, molto spesso, vengono disattesi". Così Goffredo, membro della direzione nazionale del Pd, in una intervista a Formiche.net circa la vicenda dei verbali d'interrogatorio di Pietro Amara. "Li elencò in un memorabile intervento Luigi Ferrajoli. Ancora persiste un uso della carcerazione preventiva troppo esteso. Ancora le carceri versano in condizioni allarmanti e disumane. Ancora, occorre ridurre il lasso temporale durante il quale sono svolte le indagini, dando più spazio al dibattimento che è il momento deputato ad accertare la verità. Sulla prescrizione, occorre una forma di certezza circa la durata dei processi. Sul Csm è presto detto: bisogna uscire dalla. ...

, ha percepito una forma di feeling tra il segretario del Pd Letta e l'ex premier Conte? ... Logge massoniche, verbali usciti dalla procura di Milano,, Piercamillo Davigo e, soprattutto, le ...... l'ex premier coinvolge come un film francese, Letta è frizzante come l'acqua Lete,lo ... con coinvolti politici, prelati del vaticano e membri del. Però decise di non pubblicarli perché, ...Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd ... Sulla prescrizione, occorre una forma di certezza circa la durata dei processi. Sul Csm è presto detto: bisogna uscire dalla logica ...Conversazione con Goffredo Bettini, promotore delle Agorà in cui "tornare a parlare di strategia politica". Alleanza Pd-5Stelle?